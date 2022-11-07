Son günlerde özellikle İzmir depremleri sonrasında sarsıntı hisseden veya deprem endişesi taşıyan vatandaşlar Türkiye'de gerçekleşen son depremlere ilişkin sorgulamalar yapıyor. İşte 7 Kasım Pazartesi son depremler listesi...
7 KASIM 2022 AFAD SON DEPREMLER
7 KASIM KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.11.07 08:42:35 38.3515 27.1953 13.3 -.- 2.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 08:34:25 36.6273 35.7938 12.7 -.- 1.6 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.07 08:07:04 39.2307 29.2693 0.0 -.- 1.4 -.- YUKARIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2022.11.07 07:43:26 38.3393 27.2168 7.9 -.- 2.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 07:06:01 35.2890 33.7672 11.4 -.- 1.6 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2022.11.07 06:44:44 38.3620 27.2202 7.6 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 06:03:16 40.1672 31.7722 5.0 -.- 2.6 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.11.07 05:55:30 40.7237 33.0718 7.3 -.- 1.5 -.- GUZELYURT-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.11.07 05:41:04 39.0472 27.8190 7.4 -.- 2.3 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.07 05:09:37 39.0267 27.8207 4.7 -.- 1.3 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.07 04:59:13 39.3765 40.6397 8.0 -.- 1.6 -.- ELMALI-YEDISU (BINGOL) İlksel
2022.11.07 04:35:04 40.5867 27.4650 14.9 -.- 0.9 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.11.07 04:25:19 38.3632 27.2067 3.0 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 04:09:53 38.5770 27.7870 5.4 -.- 1.5 -.- MUSACALI-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2022.11.07 03:06:23 38.3378 27.1843 8.3 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.07 03:06:11 38.1023 28.9673 12.1 -.- 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) İlksel
2022.11.07 02:35:06 41.1082 34.1597 5.0 -.- 1.5 -.- CELTIKCI-TOSYA (KASTAMONU) İlksel
2022.11.07 02:27:30 38.9542 27.7395 4.6 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.07 02:19:36 37.8360 26.9162 1.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.07 02:16:40 38.3512 27.2102 4.7 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 02:00:19 39.3232 40.3387 5.0 -.- 2.2 -.- KIGI (BINGOL) İlksel
2022.11.07 01:54:37 37.8395 26.8487 5.3 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.07 01:50:55 38.3710 27.2335 5.0 -.- 1.3 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 01:45:01 38.3418 27.2182 8.6 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.07 01:29:47 35.6022 27.4795 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.07 01:11:44 39.0980 27.8630 6.7 -.- 1.2 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.11.07 00:57:26 38.3320 27.1850 5.4 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.07 00:36:01 37.8788 27.6640 5.1 -.- 1.3 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2022.11.07 00:33:00 37.3913 38.6013 5.0 -.- 1.6 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.11.07 00:16:47 38.3713 26.6308 4.4 -.- 1.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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