Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 6 Mayıs son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son dakika depremleri anlık olarak yayınlıyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte 6 Mayıs 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası ve listesi...

6 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER