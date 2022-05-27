Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 27 Mayıs 2022 son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de hemen hemen her gün çeşitli bölgelerde deprem olmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı AFAD ve Kandilli Rasathanesi yaşanan depremleri paylaşarak vatandaşı bilgilendirmektedir. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte 27 Mayıs 2022 Cuma günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası ve

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