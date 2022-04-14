Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorusu araştırılıyor. Meydana gelen son depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayınlanıyor. İşte 14 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...
14 NİSAN AFAD SON DEPREMLER
14 NİSAN KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.14 09:21:07 40.4860 26.3593 18.7 -.- 1.4 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 08:07:46 38.8688 43.5540 5.6 -.- 2.6 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2022.04.14 07:36:12 36.9623 28.8827 3.8 -.- 2.6 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.14 07:06:34 36.9865 28.5265 10.8 -.- 0.9 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 06:11:53 38.3000 38.6685 22.0 -.- 1.7 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2022.04.14 06:07:27 38.3847 39.0895 3.4 -.- 2.4 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.04.14 05:10:36 37.0327 28.3798 19.5 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 05:04:51 38.1627 38.3568 5.5 -.- 2.0 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2022.04.14 04:52:59 38.6382 27.3148 9.8 -.- 2.9 -.- KARAALI-(MANISA) İlksel
2022.04.14 04:42:54 37.0313 28.3890 20.3 -.- 1.2 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 04:32:48 38.6158 26.7277 6.5 -.- 1.8 -.- FOCA (IZMIR) İlksel
2022.04.14 04:23:32 38.6155 26.7013 11.4 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 04:12:24 37.0752 28.4658 2.9 -.- 0.8 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.14 03:13:47 41.1297 43.8993 5.0 -.- 3.5 3.6 ERMENISTAN İlksel
2022.04.14 02:31:37 39.2958 25.9102 13.3 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.14 00:07:07 35.9792 27.6377 5.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
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