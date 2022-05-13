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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 13 Mayıs son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi yaşanan son depremleri anlık olarak paylaşıyor. Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde gibi sorulara yanıt aradı. İşte güncel verilerle 13 Mayıs Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

13.05.2022 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 13 Mayıs 2022 Cuma günü son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, derinliği ne?

Türkiye genelinde yaşanan son depremler bilindiği gibi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. 13 Mayıs Cuma günü son dakika nerede deprem oldu , kaç şiddetinde, derinliği gibi merak edilen sorular AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yanıtını buldu. İşte 13 Mayıs Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

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