Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 13 Mayıs 2022 Cuma günü son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, derinliği ne?

Türkiye genelinde yaşanan son depremler bilindiği gibi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. 13 Mayıs Cuma günü son dakika nerede deprem oldu , kaç şiddetinde, derinliği gibi merak edilen sorular AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yanıtını buldu. İşte 13 Mayıs Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...