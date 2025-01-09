Trabzon'da deprem oldu! 9 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 9 Ocak 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Trabzon'da deprem oldu. İşte, 9 Ocak 2025 Son depremler listesi ile Trabzon deprem merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…
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Son dakika deprem haberleri... Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündemden düşmüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Trabzon’da deprem oldu. İşte, 9 Ocak 2025 Son depremler listesi...
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TRABZON’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07:02’de Karadeniz’de Trabzon’un Ortahisar ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ise 9.13 kilometre olarak kayıtlara geçti.
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TRABZON DEPREM VERİLERİ
Yer: Karadeniz - [12.79 km] Ortahisar (Trabzon)
Tarih: 09-01-2025
Saat: 07:02:40
Enlem: 41.1214
Boylam: 39.7561
Derinlik: 9.13 ML
Büyüklük: 3.3
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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