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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Nisan 2025: Gümüşhane ve Konya'da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

        Gümüşhane ve Konya'da deprem! 9 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Gümüşhane ve Konya'da deprem oldu. Gümüşhane ve Konya depremlerinin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 9 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:21 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:20
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Gümüşhane’de deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Nisan 2025 Son depremler listesi ile Gümüşhane deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında bilgiler…

        • 2

          KONYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09:042'te Konya'nın Meram ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 13.82 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MUĞLA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında saat 07:04'te ve 07:08'de 2.2 büyüklüğünde, saat 07:32'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 4

          GÜMÜŞHANE’DE DEPREM!

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Gümüşhane Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen deprem çevre illerden de hissedildi.

        • 5

          AFAD VERİLERİ İLE GÜMÜŞHANE DEPREM BİLGİLERİ

          Büyüklük:4.2 (Mw)

          Yer:Kelkit (Gümüşhane)

          Tarih:2025-04-09

          Saat:06:09:28 TSİ

          Enlem:39.96778 N

          Boylam:39.58556 E

          Derinlik:5.09 km

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
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