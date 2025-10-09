AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde yaşanan tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. AFAD verilerine göre, Kütahya gece yarısı deprem ile sallandı. Merkez üssü Simav ilçesi olan 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’dan da hissedildi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...