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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 9 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika depremleri sorgulama

        Van'da deprem oldu! 9 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Van deprem ile sallandı. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 9 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 07:36 Güncelleme: 09.12.2024 - 10:15
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Van İpekyolu açıklarında deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 9 Aralık 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          VAN’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.21’de Erçek Gölü Van İpekyolu ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 11.23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ 9 ARALIK 2024

          2024-12-09 06:16:3340.9263939.6677810.91ML1.3Ortahisar (Trabzon)

          2024-12-09 05:21:3338.6930643.5747211.23ML3.0Erçek Gölü - [06.00 km] İpekyolu (Van)

          2024-12-09 04:59:5339.3716726.287786.94ML2.2Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [13.95 km] Ayvacık (Çanakkale)

          2024-12-09 04:38:0738.1533338.483617.0ML1.3Battalgazi (Malatya)

          2024-12-09 03:50:3438.0877836.559177.0ML2.4Göksun (Kahramanmaraş)

          2024-12-09 03:44:0440.1761131.77257.0ML1.8Beypazarı (Ankara)

          2024-12-09 03:36:3536.0255626.944177.0ML2.5Ege Denizi - [86.87 km] Datça (Muğla)

          2024-12-09 02:54:2539.8408334.34257.05ML1.0Yerköy (Yozgat)

          2024-12-09 02:40:2436.9986127.976116.97ML1.8Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.18 km] Milas (Muğla)

          2024-12-09 02:28:3134.8208324.505837.18ML3.5Akdeniz

          2024-12-09 02:16:1838.3155638.257787.0ML1.1Yeşilyurt (Malatya)

          2024-12-09 01:58:0937.5030637.166677.03ML1.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

          2024-12-09 01:36:5237.117527.771947.01ML2.0Milas (Muğla)

          2024-12-09 01:32:4739.6905642.569176.99ML1.3Tutak (Ağrı)

          2024-12-09 01:29:3140.4188928.811396.99ML1.7Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.42 km] Mudanya (Bursa)

          2024-12-09 01:28:4138.8658337.451117.01ML1.8Gürün (Sivas)

          2024-12-09 00:44:3741.3841744.2757.02ML1.4Bolnisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) - [72.43 km] Akyaka (Kars)

          2024-12-09 00:41:1338.2758338.800567.0ML1.5Pütürge (Malatya)

          2024-12-09 00:25:47 38.16833 37.88306 9.91 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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