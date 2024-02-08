Son depremler listesi: En son deprem nerede ve ne zaman oldu?
Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 8 Şubat gecesinden itibaren Türkiye'nin birçok ili küçük de olsa deprem yaşadı. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
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SON DEPREMLER LİSTESİ 8 ŞUBAT... Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 8 Şubat Perşembe son depremler listesi...
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KAHRAMANMARAŞ İKİ DEPREMLE SALLANDI
Kahramanmaraş sabah saatlerinde iki küçük depremle sallandı. İlk deprem 2.3 büyüklüğünde; ikincisi ise 2.7 büyüklüğünde oldu.
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ÇORUM'DA 2.4'LÜK DEPREM
Çorum, bu sabah 07.00'de 2.4 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. Deprem, 4 metre derinliğinde gerçekleşti.
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BOLU'DA DA DEPREM MEYDANA GELDİ
Depremi yaşayan başka bir il de Bolu oldu. Sabah 7 civarı meydana gelen depremin büyüklüğü 2.5 olarak ölçüldü.
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