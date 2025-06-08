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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 8 Haziran 2025: Biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

        Son depremler listesi 8 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 8 Haziran AFAD ve Kandilli listesi gündemde en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD verilerine göre, İstanbul deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 8 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 08:04 Güncelleme: 08.06.2025 - 21:42
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        • 1

          Son depremler listesi 8 Haziran 2025 verileri en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre İstanbul sabaha karşı deprem ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 8 Haziran 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          İZMİR'DE DEPREM

          İzmir'de 3.5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 20.40 sularında oldu ve kısa süreli paniğe neden oldu.

          AFAD'ın duyurduğu deprem yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          İSTANBUL'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:48'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          İstanbul'un Silivri ilçesine 23.56 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 17.83 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          ÇANAKKALE GÖKÇEADA AÇIKLARINDA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 05:00'te merkez üssü Yunanistan Ayion Oros olan 2.9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 146.76 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 5

          8 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          Bugün meydana gelen 2,5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-06-08 12:56:51 38.40139 37.51556 10.51 ML 2.7 Darende (Malatya)

          2025-06-08 05:48:01 40.85472 28.27139 17.83 ML 3.1 Marmara Denizi - [23.56 km] Silivri (İstanbul)

          2025-06-08 05:00:38 40.34083 24.00667 7.0 ML 2.9 Ayion Oros (Yunanistan) - [146.76 km] Gökçeada (Çanakkale)

          2025-06-08 00:06:13 34.88694 31.86917 13.41 ML 2.5 Akdeniz - [149.07 km] Gazipaşa (Antalya)

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
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