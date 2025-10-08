Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 8 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Kütahya, Balıkesir ve Malatya'da deprem! 8 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Kütahya, Balıkesir ve Malatya'da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgilere 8 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün Kütahya, Balıkesir ve Malatya’da deprem oldu. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 8 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        • 2

          İZMİR'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 09.02’de Ege Denizi açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          İzmir'in Karaburun ilçesine 33.46 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 10.44 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          MALATYA’DA PEŞ PEŞE DEPREM

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.00’da Malatya Pütürge merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 07:09'da bir deprem daha oldu. Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen deprem, 7.96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 4

          BALIKESİR’DE DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 05.58’de merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.69 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          KÜTAHYA’DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 03.08’de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesinde bir deprem meydana geldi.

          3.0 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 6

          8 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-10-08 09:02:05 38.93861 26.25722 10.44 ML 3.3 Ege Denizi - [33.46 km] Karaburun (İzmir)

          2025-10-08 07:09:08 38.27972 38.83417 7.96 ML 3.5 Pütürge (Malatya)

          2025-10-08 06:00:51 38.27389 38.85667 7.0 ML 3.4 Pütürge (Malatya)

          2025-10-08 05:58:08 39.16306 28.21111 10.69 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-08 03:08:59 39.23639 29.00694 7.0 ML 3.0 Simav (Kütahya)

        • 7

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 8
        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        Habertürk Anasayfa