Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 8 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 8 AĞUSTOS 2020

2020.08.08 21:08:42 38.0127 27.2430 14.5 -.- 1.4 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.08.08 21:00:19 39.0180 27.7110 8.8 -.- 1.9 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.08 20:13:29 39.0038 28.0427 16.9 -.- 1.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.08 19:32:24 38.9763 27.8580 16.1 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.08 19:18:20 38.2068 38.7788 4.4 -.- 2.6 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.08 18:07:51 40.1792 42.7045 5.0 -.- 2.7 -.- BELENCIK-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2020.08.08 17:56:59 39.0533 28.0217 13.8 -.- 1.7 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.08.08 17:41:06 36.4170 28.7448 7.8 -.- 3.0 2.8 AKDENIZ İlksel

2020.08.08 17:21:57 38.1833 38.6545 9.2 -.- 2.1 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.08 17:01:49 38.7357 27.8453 5.0 -.- 1.5 -.- TIYENLI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel

2020.08.08 16:49:04 37.8985 27.5703 2.8 -.- 2.3 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2020.08.08 16:12:34 39.0747 33.7940 5.6 -.- 1.9 -.- KARADURAKLI-(KIRSEHIR) İlksel

2020.08.08 16:06:50 39.9962 26.3008 5.0 -.- 1.4 -.- HALILELI-(CANAKKALE) İlksel

2020.08.08 15:22:44 39.4762 32.8935 0.0 -.- 1.7 -.- CIMSIT-GOLBASI (ANKARA) İlksel

2020.08.08 15:00:46 38.5395 39.4322 6.1 -.- 2.1 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel