Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Muğla’da 3 üzeri büyüklükte bir deprem oldu. Peki Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 7 Eylül 2024 son depremler listesi...