Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 7 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 7 EYLÜL 2020

2020.09.07 18:02:11 39.5028 44.5008 6.7 -.- 3.0 3.0 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.09.07 17:33:38 38.0020 34.0428 5.0 -.- 2.6 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel

2020.09.07 15:45:40 40.8365 36.0315 6.3 -.- 2.4 -.- AKTAS-(AMASYA) İlksel

2020.09.07 15:26:13 38.2057 38.7352 18.1 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.09.07 14:11:20 37.1852 36.7040 9.0 -.- 2.0 -.- OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2020.09.07 12:57:14 38.6872 42.0152 13.1 -.- 1.8 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.07 12:54:26 38.7355 42.0372 7.9 -.- 1.8 -.- YUNOREN-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.07 12:43:02 39.2575 29.0590 3.5 -.- 2.0 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel

2020.09.07 12:37:25 37.7740 38.4978 8.1 -.- 2.4 -.- ALIBEY-(ADIYAMAN) İlksel

2020.09.07 12:31:02 37.1438 27.8625 0.0 -.- 1.6 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.07 12:29:37 37.2363 27.8937 0.0 -.- 1.3 -.- CAMLIBELEN-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.07 12:01:34 37.6360 29.3288 0.0 -.- 1.6 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2020.09.07 12:00:16 37.2388 27.8607 17.4 -.- 1.4 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.09.07 11:52:48 37.5935 29.1597 0.0 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel