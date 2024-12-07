Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 7 Aralık 2024: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile en son ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Ege Denizi'nde deprem! 7 Aralık2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        7 Aralık Cumartesi günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 7 Aralık 2024 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 08:15 Güncelleme: 07.12.2024 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 7 Aralıkta farklı illerde olmak üzere birçok deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 7 Aralık 2024 son depremler listesi..

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Ege Denizi saat 00.37'de, 2 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Deprem yerin 6.87 kilometre aşağısında oldu.

        • 3

          Bunun dışında 7 Aralık Cumartesi günü 2 büyüklüğünden daha büyük herhangi bir deprem kayıtlara geçmedi.

        • 4
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Bağdat'ta Dışişleri Bakanları Zirvesi
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılmayacak!
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Suriye'nin güneyinde hareketlenme
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Sözleşmesindeki madde ortaya çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa