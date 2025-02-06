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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 6 Şubat 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri

        Ege Denizi'nde peş peşe depremler! 6 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler 6 Şubat AFAD ve Kandilli listesi Ege Denizi'nde meydana gelen peş peşe depremlerin ardından en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ege Denizi'nde, 4 üzeri büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Meydana gelen küçük büyük tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte 6 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 07:43 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:24
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        • 1

          Son depremler listesi 6 Şubat 2025 verileri en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından kaydedilen verilere göre Ege Denizi, peş peşe 4 üzeri büyüklükte depremler ile sallandı. Peki az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu, ne zaman ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

          Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geldi. Saat 01.57'de 4,2 büyüklüğünde, saat 04.41'de ve 05.02'de 4,1 büyüklüğünde, saat 05.24'te ve 05.45'te 4,4 büyüklüğünde, saat 05.54'te ve 06.23'te 4,6 büyüklüğünde, saat 06:33’te 4,4 büyüklüğünde, saat 06:36’da 4,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

        • 3

          SAAT 01.57'DE 4,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Ege Denizi'nde, saat 01.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

        • 4

          SAAT 04.41'DE ve 05.02'DE 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Ege Denizi'nde, saat 04.41'de ve 05.02'de 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Her iki deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

        • 5

          SAAT 05.24'TE VE 05.45'TE 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

          Ege Denizi'nde, saat 05.24'de ve 05.45'te 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremler, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

        • 6

          SAAT 05.54'TE VE 06.23'TE 4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER

          Ege Denizi'nde, saat 05.54'te ve 06.23'te 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          İki depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

        • 7

          SAAT 06:33’TE 4,4, SAAT 06:36’DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER

          AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde, saat 06:33’te 4,4 büyüklüğünde ve saat 06:36’da 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

          İki depremin de 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

        • 8

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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