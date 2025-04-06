Türkiye’de her gün farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise bu sarsıntıları anlık olarak ölçerek kamuoyuyla paylaşıyor. 6 Nisan 2025 Pazar günü de ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedilen ve hissedilmeyen depremler kaydedildi. Peki, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre 6 Nisan 2025 tarihli güncel son depremler listesi…