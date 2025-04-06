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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 6 Nisan 2025 Pazar: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Akdeniz ve Karadeniz'de deprem oldu! 6 Nisan 2025 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye, deprem kuşağında yer alması nedeniyle her gün farklı bölgelerde çok sayıda sarsıntı yaşıyor. Bu depremlerin birçoğu vatandaşlar tarafından hissedilmese de, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak ölçülüp kayıt altına alınıyor. 6 Nisan 2025 tarihinde de yurdun çeşitli noktalarında sismik hareketlilik gözlemlendi. Peki, gün içinde hangi bölgelerde depremler meydana geldi? İşte, 6 Nisan 2025 Pazar günü itibarıyla kaydedilen son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 09:01 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:23
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        • 1

          Türkiye’de her gün farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise bu sarsıntıları anlık olarak ölçerek kamuoyuyla paylaşıyor. 6 Nisan 2025 Pazar günü de ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedilen ve hissedilmeyen depremler kaydedildi. Peki, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre 6 Nisan 2025 tarihli güncel son depremler listesi…

        • 2

          AKDENİZ SALLANDI

          Akdeniz'de saat 01.32'de, 2.6 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.63 kilometre altında yaşanan sarsıntı, Marmaris Muğla'dan da hissedildi.

        • 3

          KARADENİZ'DE DEPREM

          Karadeniz'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Saat 01.48'de olan deprem yerin 7.1 kilometre aşağısında ölçüldü.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

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