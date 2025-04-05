Muğla peş peşe deprem ile sallandı! 6 Nisan 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve ne zaman oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Muğla'da peş peşe deprem meydana geldi. İşte, 6 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgileri…
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Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Muğla'da peş peşe deprem meydana geldi. Peki bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…
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EGE DENİZİ'NDE DEPREM
05-04-2025 13:06:15 35.4158 26.0019 6.74 ML 3.5 Ege Denizi
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MUĞLA'DA PEŞ PEŞE DEPREM
05-04-2025 12:35:39 35.8122 27.3575 7.08 ML 2.2 Ege Denizi - [98.22 km] Datça (Muğla)
05-04-2025 12:32:26 35.8403 27.2278 7.03 ML 2.4 Ege Denizi, Küçük Kerpe Adası (Saria) - [96.81 km] Datça (Muğla)
2025-04-05 09:22:30 35.8175 27.33583 18.32 ML 3.0 Ege Denizi - [97.82 km] Datça (Muğla)
2025-04-05 09:14:57 35.71806 27.25111 6.13 ML 2.3 Ege Denizi - [109.76 km] Datça (Muğla)
2025-04-05 09:10:49 35.8125 27.32667 8.36 ML 2.8 Ege Denizi - [98.46 km] Datça (Muğla)
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ANTALYA'DA DEPREM
05-04-2025 07:47:12 36.8675 31.0578 11.88 ML 2.9 Serik (Antalya)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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