Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Muğla'da peş peşe deprem meydana geldi. Peki bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Nisan 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı…