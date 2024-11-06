Kahramanmaraş'ta deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu! İşte 6 Kasım 2024 son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Son verilere göre, bugün Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 6 Kasım 2024 Son depremler listesi...
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Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Muğla’da deprem meydana geldi. Muğla depremi başta olmak üzere tüm sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere AFAD ve Kandilli 6 Kasım 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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MUĞLA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.41’de Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü Muğla ili Datça ilçesi olarak açıklandı.
Büyüklüğü 2.4 olarak ölçülen deprem, yerin 13.92 km derinliğinde gerçekleşti.
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Yer: Akdeniz - [146.55 km] Datça (Muğla)
Tarih: 2024-11-06
Saat: 05:41:34
Derinlik: 13.92
Büyüklük: 2.4
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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