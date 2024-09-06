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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 6 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli duyurdu! Muğla’da deprem! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 6 Eylül 2024: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 6 Eylül 2024 Cuma günü de en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Gün içerisinde irili ufaklı pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Listelerde büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. 6 Eylül 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesine göre Muğla'da deprem meydana geldi. İşte Muğla depremi ile ilgili detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 07:18 Güncelleme: 06.09.2024 - 07:18
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          Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre Muğla’da 3 üzeri büyüklükte bir deprem oldu. Peki Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 6 Eylül 2024 son depremler listesi...

        • 2

          MUĞLA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi açıklarında Muğla ili Bodrum ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi.

          Saat 04:05’te yaşanan depremin büyüklüğü 3.6 olarak ölçülürken derinliği ise 6.3 km olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SALLANDI!

          Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

          Saat 03:45’te yaşanan depremin büyüklüğü 2.6 olarak ölçülürken derinliği ise 7.0 km olarak kayıtlara geçti.

        • 4

          13 DEPREM KAYITLARA GEÇTİ

          AFAD verilerine göre, 6 Eylül Cuma günü saat 07.20 itibarıyla toplam 13 deprem oldu. Depremlerin büyüklüğü 1.0 ile 3.6 arasında değişti.

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