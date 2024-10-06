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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 6 Ekim 2024: Kandilli ve AFAD son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 6 Ekim 2024: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 6 Ekim 2024 son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 07:57 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:34
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        • 1

          Son depremler listesi 6 Ekim Pazar günü için araştırılıyor. Yurt genelinde gün içerisinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi büyük küçük fark etmeksizin tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte, 6 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 11:20’de Kahramanmaraş ili Nurhak ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.8 olarak ölçülen deprem, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          ADANA’DA DEPREM OLDU!

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00:53’te Adana ili Tufanbeyli ilçesinde deprem oldu.

          3.5 büyüklüğündeki deprem, 7.0 km derinlikte meydana geldi.

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
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