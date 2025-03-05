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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi sorgulama 5 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Son depremler listesi 5 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem ne zaman ve nerede oldu?

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 5 Mart 2025 Çarşamba verileri ile bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, 5 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 07:33 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:45
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          Son dakika deprem haberleri... Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 5 Mart 2025 Son depremler listesi...

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          SON DEPREMLER 5 MART 2025

          AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

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          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen depremleri anlık olarak paylaşıyor.

          İrili ufaklı tüm depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listelerinde yer alıyor.

          Bu listeler aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü, enlem ve boylam bilgileri öğrenilebiliyor.

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