Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Kandilli, Antalyave Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 5 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...