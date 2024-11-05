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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 5 Kasım 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

        Antalya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu! 5 Kasım 2024 Salı AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 5 Kasım 2024 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Kandilli verilerine göre, Antalyave Kahramanmaraş'ta deprem oldu. İşte, 5 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 07:17 Güncelleme: 05.11.2024 - 07:17
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Kandilli, Antalyave Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 5 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.10’da Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          Yer: YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

          Tarih: 2024.11.05

          Saat: 05:10:14

          Enlem: 38.0378

          Boylam: 37.0683

          Derinlik: 6.5

          Büyüklük: 3.6

        • 4

          ANTALYA’DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.35’te Antalya ili İbradı ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 5.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 5

          Yer: BASLAR-IBRADI (ANTALYA)

          Tarih: 2024.11.05

          Saat: 04:35:19

          Enlem: 37.2277

          Boylam: 31.4233

          Derinlik: 5.0

          Büyüklük: 3.1 3.0

        • 6

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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