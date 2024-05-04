Malatya 3.4 ile sallandı! İşte 4 Mayıs Cumartesi son depremler listesi
Son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı olarak kaydediliyor. 4 Mayıs Cumartesi, ülke genelinde toplamda 40 deprem kaydedildi. En büyüğü ise 3.4 ile Malatya'da oldu. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...
- 1
Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem oluyor. Birçoğu küçük depremler olsa da elde edilen veriler, bir gün içerisinde onlarca depremi yakalıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremleri anbean kaydediyor. İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 4 Mayıs Cumartesi son depremler listesi...
- 2
MALATYA'DA DEPREM!
Malatya'nın Darende ilçesi saat 06.17'de, 3.4 ile sallandı. Deprem yerin 7 kilometre altında oldu.
Bunun dışında Malatya gece boyu birçok deprem yaşadı ancak depremler vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük çaplı oldu.
- 3
YALOVA DA SALLANDI
Başka bir deprem Yalova'da oldu. Çınarcık'ta saat 06.25'te meydana gelen 2.6 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 16 kilometre altında kaydedildi.
-
- 4