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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 4 HAZİRAN 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 4 Haziran 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Peki AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 4 Haziran 2025 Son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 07:28 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:19
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        • 1

          Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Kütahya’da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya depremi başta olmak üzere bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 4 Haziran 2025 Çarşamba son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        • 2

          KÜTAHYA'DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:39'da merkez üssü Kütahya Simav olan bir deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.0 olarak ölçülen deprem, yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 3

          4 HAZİRAN 2025 SON DEPREMLER (2,5 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

          2025-06-04 06:46:35 39.26083 40.29222 7.0 ML 2.5 Kiğı (Bingöl)

          2025-06-04 05:06:03 38.01222 37.60306 6.99 ML 2.6 Doğanşehir (Malatya)

          2025-06-04 02:39:50 39.27417 28.90139 6.5 ML 3.0 Simav (Kütahya)

          2025-06-04 02:28:55 35.83778 28.07111 7.04 ML 2.7 Akdeniz - [88.19 km] Marmaris (Muğla)

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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