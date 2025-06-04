Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Kütahya’da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya depremi başta olmak üzere bugün meydana gelen küçük büyük tüm depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 4 Haziran 2025 Çarşamba son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.