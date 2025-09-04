Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Eylül 2025: Mardin ve Balıkesir’de deprem! AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Mardin ve Balıkesir'de deprem oldu! 4 Eylül 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 4 Eylül 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Mardin ve Balıkesir'de deprem meydana geldi. İşte 4 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Mardin ve Balıkesir depremleri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 07:28 Güncelleme: 04.09.2025 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ soruları gündemden düşmüyor. AFAD verilerine göre Mardin’de hissedilen 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Balıkesir ise peş peşe sallandı. İşte, 4 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir'de peş peşe deprem meydana geldi.

          Sındırgı'da saat 03:40'ta 3.1 büyüklüğünde,

          saat 06:21'de 3.6 büyüklüğünde,

          saat 06:58'de 3.4 büyüklüğünde,

          saat 06:59'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.

          Balıkesir Sındırgı’da saat 16.31’de 1.9, saat 16,48’de 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 3

          MARDİN'DE DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 05:30'da Suriye Haseke merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Mardin'in Nusaybin ilçesine 95.42 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 19.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 4

          4 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;

          2025-09-04 06:59:16 39.19556 28.19361 8.74 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-04 06:58:22 39.18639 28.19694 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-04 06:21:51 39.27056 28.10639 9.4 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-09-04 05:30:30 36.20889 41.15639 19.0 MW 4.3 Haseke (Suriye) - [95.42 km] Nusaybin (Mardin)

          2025-09-04 03:40:31 39.15306 28.19417 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        İstanbul Cumhuriyet Savcısı saldırıda hayatını kaybetti
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Halit Yukay'ın cansız bedeni çıkarıldı
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Sırpları devirdik, 5'te 5 yaptık!
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        Putin'den Şi Cinping'e: İnsanlar ölümsüzlüğe ulaşabilir
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        CHP İl Kongresi davası tarihi belli oldu
        "En önemli maçımız"
        "En önemli maçımız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        Putin: Zelenskiy Moskova'ya gelirse görüşürüm
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        İspanya Bisiklet Turu’nda Filistin protestoları
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 6. bölümü yayında!
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        "Trump öldü mü?" dedikodusu sona erdi
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Türkiye’nin en büyük cemevi 29 Ekim'de açılacak
        Muska 500, dua 300 lira
        Muska 500, dua 300 lira
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Kuzey Kore lideri Kim'den bir ilk
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        Tiananmen Meydanı'nda askeri geçit töreni
        "Boşanamıyorum"
        "Boşanamıyorum"
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        Ayı Okan'ın MR'ına Japon ilgisi
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        "Fenerbahçe'nin 4 adayı var"
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Avrupa'nın hassas zırhı: Kritik mineraller
        Habertürk Anasayfa