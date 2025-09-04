Mardin ve Balıkesir'de deprem oldu! 4 Eylül 2025 Perşembe AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son depremler listesi 4 Eylül 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Son verilere göre Mardin ve Balıkesir'de deprem meydana geldi. İşte 4 Eylül 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Mardin ve Balıkesir depremleri hakkında detaylar...
En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ soruları gündemden düşmüyor. AFAD verilerine göre Mardin’de hissedilen 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Balıkesir ise peş peşe sallandı. İşte, 4 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
BALIKESİR'DE PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Balıkesir'de peş peşe deprem meydana geldi.
Sındırgı'da saat 03:40'ta 3.1 büyüklüğünde,
saat 06:21'de 3.6 büyüklüğünde,
saat 06:58'de 3.4 büyüklüğünde,
saat 06:59'da 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Balıkesir Sındırgı’da saat 16.31’de 1.9, saat 16,48’de 1.1 büyüklüğünde deprem oldu.
MARDİN'DE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 05:30'da Suriye Haseke merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesine 95.42 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 19.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;
2025-09-04 06:59:16 39.19556 28.19361 8.74 ML 3.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-04 06:58:22 39.18639 28.19694 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-04 06:21:51 39.27056 28.10639 9.4 ML 3.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-04 05:30:30 36.20889 41.15639 19.0 MW 4.3 Haseke (Suriye) - [95.42 km] Nusaybin (Mardin)
2025-09-04 03:40:31 39.15306 28.19417 7.0 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
