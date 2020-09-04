Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 4 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER



KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 4 EYLÜL 2020

2020.09.04 10:29:34 39.2525 27.5353 9.0 -.- 2.0 -.- URUZLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2020.09.04 10:00:24 37.2212 28.1788 0.0 -.- 2.2 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel

2020.09.04 08:48:58 35.3153 26.7605 4.6 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.04 06:59:08 39.4862 26.2402 6.1 -.- 1.8 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.09.04 06:34:11 40.3990 28.8018 6.1 -.- 1.4 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel

2020.09.04 06:27:48 36.9372 27.3533 17.1 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.04 05:43:32 37.0365 30.3390 5.0 -.- 1.8 -.- ESENYURT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2020.09.04 05:39:29 38.4713 25.8227 5.0 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.04 05:26:55 35.2017 25.9203 1.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.04 05:15:49 36.9227 27.3440 8.7 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.04 05:15:30 35.3840 27.7128 19.2 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.04 05:01:08 38.4442 39.2580 14.1 -.- 1.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.04 04:54:44 36.6510 26.2257 9.1 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.04 04:38:07 38.4608 39.1532 12.6 -.- 1.4 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.09.04 02:47:08 40.7088 31.6633 5.0 -.- 1.8 -.- ORENCIK-(BOLU) İlksel

2020.09.04 01:41:14 35.5497 27.6053 6.3 -.- 4.0 4.1 AKDENIZ İlksel

2020.09.04 00:54:09 36.9388 27.3442 3.5 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.04 00:42:52 39.4392 41.0953 23.5 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-CAT (ERZURUM) İlksel

2020.09.04 00:38:58 38.7030 42.0450 6.2 -.- 1.8 -.- YOLGOZLER-KORKUT (MUS) İlksel