04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Dün sabah saatlerinde Marmaris açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe yol açarken artçı sarsıntılar etkisini sürdürmeye devam ettirdi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 4 Ekim son deprem listesi...
AFAD SON DEPREM LİSTESİ
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 4 EKİM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.04 05:11:03 40.2453 27.0878 8.9 -.- 1.3 -.- DANISMENT-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.10.04 04:59:49 39.2247 29.3745 5.3 -.- 1.6 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel 2019.10.04 04:28:02 39.8608 40.4818 7.6 -.- 2.1 -.- DOLUCA-TERCAN (ERZINCAN) İlksel 2019.10.04 03:34:06 36.2853 29.2790 10.3 -.- 2.3 -.- GELEMIS-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.10.04 03:09:05 36.2025 28.5642 8.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.04 02:03:07 37.2495 29.3120 11.0 -.- 1.6 -.- KELEKCI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.10.04 01:48:42 39.8078 40.4628 10.8 -.- 2.3 -.- KARACAOREN-TERCAN (ERZINCAN) İlksel 2019.10.04 01:11:54 36.8687 29.2233 6.6 -.- 2.5 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.10.04 00:16:57 38.6687 38.1210 6.1 -.- 2.3 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.10.03 23:30:30 36.2707 28.5490 6.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.03 22:50:00 36.2660 28.5273 7.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.03 22:48:46 36.1727 28.5865 6.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.03 22:01:54 36.3218 28.5177 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.03 21:49:14 38.5323 41.8567 18.0 -.- 1.4 -.- KAPAKLI-MUTKI (BITLIS) İlksel 2019.10.03 21:38:23 40.9088 28.3230 5.3 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.03 21:06:13 36.0712 28.6567 8.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.03 20:40:23 38.6808 38.1942 5.0 -.- 2.5 -.- KARACA-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.10.03 20:32:07 36.3152 28.4893 7.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.03 20:27:27 38.6800 38.1012 5.0 -.- 2.7 -.- AKYAZI-YAZIHAN (MALATYA) İlksel 2019.10.03 20:07:15 39.6863 25.5500 5.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.03 19:33:06 36.3082 28.5502 14.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.03 19:31:54 38.1010 42.7772 8.0 -.- 2.1 -.- ELMAYAKA-BAHCESARAY (VAN) İlksel 2019.10.03 19:07:30 36.2318 28.5597 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.03 18:47:08 37.8542 29.7420 5.5 -.- 1.8 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.10.03 18:46:41 40.8465 28.2932 14.0 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.03 18:00:49 39.2947 27.7165 0.0 -.- 2.0 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
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