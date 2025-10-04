Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 4 EKİM ANLIK TAKİP EKRANI: Kütahya’da deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Son depremler: Kütahya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini duyurdu. 4 Ekim Cumartesi günü yaşanan son depremler arasında Kütahya Simav 4.1 depremi yer aldı. Sarsıntı yerin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 07:31 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar öğrenilebiliyor. Bu listeler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre; Kütahya’da deprem meydana geldi. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi verilere 4 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        • 2

          KÜTAHYA’DA DEPREM OLDU

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          4 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ

          2025-10-04 09:58:32 39.18278 28.10417 8.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-04 09:54:49 39.22583 28.95611 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)

          2025-10-04 09:51:08 39.26667 28.95306 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)

          2025-10-04 09:36:03 39.26722 28.9775 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)

          2025-10-04 09:32:47 39.14 28.94889 11.14 ML 2.0 Simav (Kütahya)

          2025-10-04 09:23:13 39.22056 28.95639 8.52 ML 1.9 Simav (Kütahya)

          2025-10-04 09:19:20 39.2 28.23389 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-04 09:11:18 40.71583 27.88611 10.18 ML 1.7 Marmara Denizi - [18.75 km] Marmara (Balıkesir)

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Habertürk Anasayfa