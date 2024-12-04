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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Aralık 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Manisa'da deprem oldu! 4 Aralık 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 4 Aralık 2024 Çarşamba günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre bugün Malatya'da deprem oldu. İşte, 4 Aralık 2024 Son depremler listesi ile Malatya deprem merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 07:39 Güncelleme: 04.12.2024 - 07:39
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        • 1

          Son dakika deprem haberleri... Ülke genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ soruları gündemden düşmüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre Manisa’da deprem oldu. İşte, 4 Aralık 2024 son depremler listesi...

        • 2

          MANİSA’DA DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:07’de Manisa’nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.3 olarak ölçülen sarsıntının derinliği ise 18.7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 3

          MANİSA DEPREM VERİLERİ

          Yer: Akhisar (Manisa)

          Tarih: 2024-12-04

          Saat: 04:07:33

          Enlem: 38.90583

          Boylam: 27.73417

          Derinlik: 18.7 ML

          Büyüklük: 3.3

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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