Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Ağustos 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

        Son depremler listesi 4 Ağustos 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki, bugün Türkiye'de en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 4 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 07:15 Güncelleme: 04.08.2025 - 07:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde küçük ölçekli deprem meydana geldi. İşte 4 Ağustos 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        • 2

          DEPREM Mİ OLDU?

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 4 Ağustos Pazartesi günü 3 ve üzeri büyüklükte bir deprem meydana gelmedi.

        • 3

          4 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          2.5 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-08-04 03:33:25 37.67778 36.19472 7.0 ML 2.5 Kadirli (Osmaniye)

          2025-08-04 01:58:46 37.00667 36.15083 7.0 ML 2.7 Toprakkale (Osmaniye)

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        2 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Para transferinde açıklama zorunluluğu geliyor
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        Hatalı emeklilik pahalıya patladı
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        F.Bahçe Kerem Aktürkoğlu'yla anlaştı!
        Türkiye'de ÖTV değişti, Avrupa'da durum ne?
        Türkiye'de ÖTV değişti, Avrupa'da durum ne?
        Sabah yürüyüşü daha fazla kalori yaktırır mı?
        Sabah yürüyüşü daha fazla kalori yaktırır mı?
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        Su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        G.Saray'da sürpriz ayrılık iddiası!
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Bez çanta satan marketlere yaptırım
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Beşiktaş'ta hedef 7 transfer!
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Yeniden aşkın ilk görüntüleri
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        Frankowski Fransa'ya gidiyor!
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        En yaşlı ikinci ağaç Türkiye'de
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Kamçatka'da 8,8'lik depremin ardından 500 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Önce sıcaklar sonra kuvvetli yağış ihtimali!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Göz göre göre ölüm! Ön tekerini kaldırınca kaza yaptı!
        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Duran ve Osimhen yorumu!
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        Yezidiler 50 yıl sonra köylerine döndü! Asfalt sevinci halayla kutlandı
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        İstanbul'da dehşet! Kadın kasiyere yumruklu saldırı!
        Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
        Milli Emlak'ta "sahte e-imza girişimi" önceden fark edilerek engellendi
        Habertürk Anasayfa