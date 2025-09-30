Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 30 Eylül 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgula

        Son depremler listesi 30 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 30 Eylül 2025 Salı günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. Özellikle geçtiğimiz gün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki Kütahya depremi sonrası Türkiye diri fay hattı haritası inceleniyor. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 30 Eylül 2025 son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı...

        Giriş: 30.09.2025 - 08:16 Güncelleme: 30.09.2025 - 08:16
        • 1

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listeye yansıyor. 5,4 büyüklüğündeki Kütahya depremi sonrası yaşanan artçı sarsıntılar tedirginliğe yol açıyor. Gelişmeler ‘’30 Eylül bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. İşte, 30 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sorgulama ekranı…

        • 2

          AKDENİZ'DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.55'te Akdeniz'de deprem meydana geldi.

          3.6 büyüklüğündeki deprem, 6.09 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 3

          KÜTAHYA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.13'te Kütahya Simav merkezli bir deprem meydana geldi.

          3.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 10.74 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          30 EYLÜL 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ

          3 ve üzeri büyüklükteki en son depremler listesi ve tüm detaylar şöyle;

          2025-09-30 07:55:38 34.68167 25.82556 6.09 ML 3.6 Akdeniz

          2025-09-30 02:13:21 39.19083 29.02556 10.74 ML 3.1 Simav (Kütahya)

        • 5

          AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6

          Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
