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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 30 Ekim 2024: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

        Muğla'da deprem! 30 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Muğla'da deprem oldu. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 30 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 07:09 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:27
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Muğla'da deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 30 Ekim 2024 son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        • 2

          MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 09.03'te Muğla'nın Urla ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.3 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.03 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          SAKARYA'DA DEPREM!

          Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, saat 07.03'te Sakarya ili Akyazı ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.6 büüyklüğündeki sarsıntı, 11.8 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 4

          ÇANAKKALE’DE DEPREM!

          AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.16’da Ege Denizi’nde Çanakkale Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 13.16 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 5

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
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