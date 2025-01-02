Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem! 3 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgula
Yurt genelinde meydana gelen küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Son olarak Muğla ve Kahramanmaraş deprem ile sallandı. Peki, AFAD ve Kandilli son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde? İşte, 3 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...
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Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün birçok ilde deprem olurken en son deprem Muğla ve Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 3 Ocak 2025 son depremler listesine eklendi.
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KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 14:27'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.6 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 9.76 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 13:46’da Ege Denizi'nde Muğla ili Milas ilçesi açıklarında deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 2.5 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7kilometre olarak kayıtlara geçti.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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