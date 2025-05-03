Son depremler listesi 3 Mayıs Cumartesi: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı fay hattı üzerinde yer alıyor. Bu nedenle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınıyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi veriler bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 3 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD ve Kandilli verileri ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. İşte 3 Mayıs 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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3 MAYIS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte AFAD verilerine göre 2,5 ve üzeri büyüklükteki son depremler:
2025-05-03 09:28:32 39.2175 28.98778 8.88 ML 2.5 Simav (Kütahya)
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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