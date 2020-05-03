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Son depremler listesi 3 Mayıs 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri

Son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından saat saat yayınlanıyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 3 Mayıs 2020 kandilli rasathanesi ve afad son dakika depremleri...

03.05.2020 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Elazığ ve Malatya'da artçı deprem meydana geldi. İşte, 3 Mayıs Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMELER LİSTESİ

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 MAYIS 2020

2020.05.03 13:24:30 38.3783 39.0010 5.0 -.- 2.1 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.03 13:19:20 38.3583 38.8395 3.6 -.- 3.0 2.9 AKUSAGI-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2020.05.03 13:19:20)
2020.05.03 13:06:13 38.4372 39.2012 4.1 -.- 2.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.05.03 12:13:58 39.0892 27.8313 12.5 -.- 1.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.05.03 10:25:15 38.4770 38.6350 9.1 -.- 1.9 -.- DELIKTAS-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.05.03 10:23:56 36.0425 27.1192 15.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.03 09:38:30 33.9643 26.1347 5.0 -.- 3.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.03 08:54:42 34.1438 25.8392 16.5 -.- 4.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.03 08:46:19 39.3078 38.4460 2.8 -.- 2.4 -.- GUMUSCESME-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2020.05.03 08:30:17 39.0498 27.8662 12.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.03 08:27:29 39.0487 27.8452 12.2 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.03 08:19:50 39.0623 27.8475 14.0 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.05.03 07:57:20 34.1502 25.5832 5.0 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.05.03 06:17:32 39.2745 29.2057 5.2 -.- 2.6 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2020.05.03 06:12:31 39.2445 29.1683 7.9 -.- 1.7 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2020.05.03 05:31:47 38.5245 25.8930 5.0 -.- 1.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.05.03 05:30:45 36.0797 35.5182 18.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.03 05:26:30 35.6873 35.5692 11.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.05.03 05:08:55 35.8348 25.6353 76.7 -.- 3.9 4.0 AKDENIZ İlksel

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