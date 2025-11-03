Habertürk
        SON DEPREMLER LİSTESİ 3 KASIM 2025: Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem

        Balıkesir'de 4.3 büyüklüğünde deprem oldu! Son depremler listesi 3 Kasım 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyuruluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, ülke genelinde farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı meydana geliyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelen depremler beklenen büyük İstanbul depremi nedeniyle tedirginlik yaratıyor. Peki, deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 3 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 23:35 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:35
        • 1

          ‘’Deprem mi oldu?’’ sorusu 3 Kasım Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülke genelinde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Bulunduğu yerde ve çevre illerde deprem olup olmadığını merak edenler, son depremler listesine bakarak irili ufaklı tüm sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği, enlem ve boylam bilgilerini öğrenebiliyor. Peki, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

        • 2

          BALIKESİR'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

          AFAD: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.23'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Balıkesir Sındırgı'da saat 15.35'te 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 11.02 kilometre altında meydana geldi.

          Sarsıntı, Balıkesir genelinde güçlü şekilde hissedilirken; Bursa, Manisa, Kütahya ve Çanakkale gibi çevre illerde de etkili oldu.

          Deprem özellikle Bursa'da kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar bulundukları binaları boşaltıp dışarıya çıktı. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların resmi açıklamaları takip etmeleri gerektiğini belirtti. AFAD, artçı sarsıntı ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Hasar görmüş yapılardan uzak durulması ve güvenli alanlarda beklenmesi gerektiği vurgulandı.

          Balıkesir deprem bilgileri

          Büyüklük:4.9 (Mw)

          Yer:Sındırgı (Balıkesir)

          Tarih:2025-11-03

          Saat:15:35:37 TSİ

          Enlem:39.16861 N

          Boylam:28.34083 E

          Derinlik:11.02 km

        • 3

          ÇANKIRI'DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 08.38'de Çankırı'nın Merkez ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Sarsıntı, yerin 14.95 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          3 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-11-03 14:56:42 39.20889 28.32528 10.57 MW 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-03 08:38:40 40.55333 33.87556 14.95 ML 3.5 Merkez (Çankırı)

        • 5

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 6
