Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 3 Eylül Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 EYLÜL 2020

2020.09.03 08:40:12 35.1233 27.7472 5.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.03 08:04:04 35.3535 27.7573 13.1 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.03 07:36:04 39.4182 26.2532 9.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.03 07:18:59 35.3525 27.7640 13.2 -.- 3.7 3.7 AKDENIZ İlksel

2020.09.03 06:45:40 35.2963 27.7872 10.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.03 06:24:00 36.8593 27.5763 2.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.03 06:23:46 39.5745 26.0468 6.5 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.09.03 04:45:34 35.6687 26.6387 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.03 04:25:34 38.7328 41.9718 1.5 -.- 2.1 -.- SARMASIK-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.03 04:15:10 39.4748 26.2112 5.3 -.- 2.2 -.- KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.09.03 03:05:37 39.4568 26.2778 5.4 -.- 2.2 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.09.03 02:55:13 38.3042 39.0527 12.8 -.- 1.7 -.- DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.09.03 02:38:10 35.8207 27.3850 7.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.09.03 01:57:14 39.0155 27.8822 16.7 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.09.03 01:48:12 39.4663 26.2408 5.4 -.- 2.4 -.- BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.09.03 01:45:51 38.5943 41.8970 25.8 -.- 1.4 -.- ORTANCA-HASKOY (MUS) İlksel

2020.09.03 01:21:07 38.2177 27.0725 1.5 -.- 1.2 -.- YENIKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.09.03 01:08:32 38.7372 41.9705 5.0 -.- 3.8 3.8 SARMASIK-KORKUT (MUS) İlksel

2020.09.03 00:01:28 36.7348 26.9815 5.2 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.09.02 23:25:51 38.9602 29.9562 7.6 -.- 2.3 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel