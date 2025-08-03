Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi, Manisa, Muğla ve Çanakkale deprem ile sallandı. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 3 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.