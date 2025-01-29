Malatya'da deprem meydana geldi! 29 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
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Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı.
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MALATYA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.44’te Malatya ili Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 15.28 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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