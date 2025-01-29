Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 29 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya'da deprem meydana geldi! 29 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm sarsıntılar bu listeler aracılığıyla duyuruluyor. Bu listelerde depremlerin merkez üssü, konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylar yer alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Ocak 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 07:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülke genelinde büyük küçük birçok sarsıntı meydana gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Ocak 2025 Son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          MALATYA’DA DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.44’te Malatya ili Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 15.28 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 4
        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
        Grönlandlılar ABD'ye katılmak istiyor mu?
        Grönlandlılar ABD'ye katılmak istiyor mu?
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        Önce Yücel sonra Meryem öldü! 4 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı!
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        UEFA'dan Jose Mourinho’ya ceza
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham!
        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
        İki taraf da bıçakla saldırdı! Eski çiftin kanlı düellosu!
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Pehlivan, Asker ve Selek gözaltında
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kısırın sağlığımıza faydaları nelerdir?
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 'Harcama limiti' denetimi
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Acılı ailelerle alay eden vicdansızlar tutuklandı
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        Zelenskiy: Putin korktuğunu bir kere daha gösterdi
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli
        İsrail, Trump'ın Suriye'den asker çekme niyetinden endişeli
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        CHP'de ön seçim bilmecesi?
        Habertürk Anasayfa