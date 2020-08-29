Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son artçı depremler meydana geldi. İşte 29 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 29 AĞUSTOS 2020

2020.08.29 13:17:42 39.6122 29.4468 0.0 -.- 1.1 -.- KAYAARASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2020.08.29 12:53:39 39.4967 29.6573 0.0 -.- 1.5 -.- ALIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel

2020.08.29 12:44:15 37.1768 27.8520 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.08.29 12:42:28 37.2107 34.8222 5.0 -.- 2.8 -.- CAMALAN-TARSUS (MERSIN) İlksel

2020.08.29 12:37:17 38.2102 38.8577 8.2 -.- 1.8 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.08.29 12:00:26 38.3438 39.0282 11.1 -.- 1.7 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.29 12:00:10 37.2198 28.1953 0.0 -.- 2.0 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel

2020.08.29 11:56:03 39.3510 40.3068 5.0 -.- 2.4 -.- KIGI (BINGOL) İlksel

2020.08.29 11:41:04 38.3473 39.1090 4.0 -.- 0.8 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.08.29 11:39:58 39.5302 38.0415 8.1 -.- 2.1 -.- ESKIBEYLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2020.08.29 10:19:14 39.7092 27.8547 1.9 -.- 1.6 -.- BEYKOY-(BALIKESIR) İlksel

2020.08.29 09:14:17 37.8757 29.6388 15.5 -.- 1.4 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.08.29 08:37:51 36.9313 27.4558 2.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.08.29 06:45:32 39.6858 27.8063 5.3 -.- 3.4 3.3 KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel

2020.08.29 06:42:30 39.4698 40.3830 1.7 -.- 2.3 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel

2020.08.29 06:36:26 39.6753 27.8110 5.6 -.- 3.7 3.7 KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel

2020.08.29 06:11:50 40.1477 30.0308 16.1 -.- 1.7 -.- ASAGIKOY-(BILECIK) İlksel

2020.08.29 06:03:05 37.2868 26.8925 13.9 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.08.29 05:35:08 39.4162 40.3323 5.0 -.- 2.0 -.- KABAYEL-YEDISU (BINGOL) İlksel