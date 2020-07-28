Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Mersin 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 28 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 TEMMUZ 2020

2020.07.28 12:24:48 41.0300 28.8182 9.2 -.- 1.2 -.- BAGCILAR (ISTANBUL) İlksel

2020.07.28 12:05:43 36.8130 35.0848 16.0 -.- 3.3 3.1 COPLU-TARSUS (MERSIN) İlksel

2020.07.28 11:51:51 37.6778 29.4007 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAY-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2020.07.28 11:08:47 35.8657 29.8025 14.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.28 09:32:17 35.4210 26.7653 7.4 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.07.28 08:59:54 40.7213 27.3505 7.9 -.- 2.1 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2020.07.28 08:01:25 38.6070 39.5793 7.0 -.- 3.1 3.3 YUKARIBAG-(ELAZIG) İlksel

2020.07.28 07:53:16 38.9700 27.8908 6.9 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.07.28 07:19:43 38.4128 39.1167 11.0 -.- 1.7 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.28 06:27:28 36.7847 37.1330 14.9 -.- 1.4 -.- YENIYURT-POLATELI (KILIS) İlksel

2020.07.28 06:19:57 40.8023 25.6020 9.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.07.28 06:12:48 38.8162 27.0297 16.0 -.- 2.7 -.- CALTILIDERE-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.07.28 06:11:12 38.8188 27.1003 10.5 -.- 2.6 -.- KARAKOY-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.07.28 04:26:36 35.0562 27.1172 7.5 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel