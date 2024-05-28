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        Haberler Bilgi Son depremler listesi 28 Mayıs 2024! AFAD ve Kandilli ile biraz önce deprem mi oldu, son deprem ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Akdeniz'de 3.8'lik deprem! 28 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ayrıca Salı günü için toplamda 15 deprem kaydedildi. İşte, 28 Mayıs 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 07:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 07:42
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        • 1

          Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 28 Mayıs Salı son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

        • 2

          AKDENİZ'DE DEPREM!

          Saat 02.24'te Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Antalya Kaş'tan da hissedilen deprem yerin 31 kilometre altında yaşandı.

        • 3

          MALATYA DA SALLANDI

          Malatya, Doğanşehir de 2.8 ile sallandı. Saat 03.27'de gerçekleşen deprem yerin 8 kilometre altında oldu.

        • 4
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