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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 28 Mart 2025AFAD/Kandilli Rasathanesi: Az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?

        Ege Denizi'nde peş peşe deprem! 28 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Bugünkü verilere göre, birçok ilde irili ufaklı pek çok deprem meydana geldi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 28 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 07:56 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:15
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmiyor. Ancak küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Bugün birçok ilde deprem oldu. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ve Kandilli verileri ile 28 Mart 2025 son depremler listesine eklendi.

        • 2

          EGE DENİZİ'NDE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.54'te merkez üssü Ege Denizi olan bir deprem kaydedildi.

          2.5 büyüklüğündeki sarsıntı, zeminden 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

          Ege Denizi'nde saat 04.52'de 2.6 büyüklüğünde, saat 04.22'de 2.8 büyüklüğünde iki deprem olmuştu.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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