AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye ekleniyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri belli oluyor. Son olarak meydana gelen 3 ve üzeri büyüklükteki İzmir, Muğla ve Balıkesir depremleri ile ilgili gelişmeler ‘’Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?’’ soruları ile takip ediliyor. İşte, 28 Ağustos 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…