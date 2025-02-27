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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 27 ŞUBAT 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

        Son depremler listesi 27 Şubat Perşembe: AFAD ve Kandilli ile az önce deprem mi oldu, nerede ve  kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 27 Şubat 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Raporda büyük küçük tüm sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgiler yer alıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 27 Şubat 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 07:34 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:58
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        • 1

          En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları gündemden düşmüyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verileri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. İşte, 27 Şubat 2025 son depremler listesi...

        • 2

          BİNGÖL’DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04:28’de Bingöl’ün Genç ilçesinde deprem meydana geldi.

          2.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          HATAY’DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 04:04’te Hatay ili Antakya ilçesinde deprem oldu.

          2.8 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 8.04 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 4

          EGE DENİZİ’NDE DEPREM

          AFAD verilerine göre, sat 01:12’de Ege Denizi’nde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.7 olarak ölçülen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak belirlendi.

        • 5

          ANTALYA’DA DEPREM

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 00:17’de Antalya’nın Manavgat ilçesinde deprem meydana geldi.

          3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 18.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 6

          MALATYA’DA DEPREM

          AFAD verilerine göre, saat 00:14’te Malatya ili Doğanşehir ilçesinde deprem oldu.

          2.6 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        • 7

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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