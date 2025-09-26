Son dakika deprem haberleri... Türkiye’de meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. Son verilere göre, bugün Bolu, İzmir ve Malatya'da deprem oldu. İşte, 27 Eylül 2025 Son depremler listesi...