Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 27 EKİM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 

        Son dakika: Deprem mi oldu? 27 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 27 Ekim 2025 Pazartesi günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Küçük büyük tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Bugün yaşanan tüm depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü gibi bilgilere 27 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 08:47 Güncelleme: 27.10.2025 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülke genelinde yaşanan tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu?’’ sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Muğla’da peş peşe deprem oldu. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 27 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı…

        • 2

          MUĞLA'DA PEŞ PEŞE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 02.43’te Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          Muğla'nın Datça ilçesine 188.96 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 19.14 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

          Saat 02.51'de Akdeniz açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesine 173.17 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı, 6.79 kilometre derinlikte ölçüldü.

        • 3

          HAKKARİ DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD verilerine göre, saat 00.52’de merkez üssü Irak Mergasur, Erbil olan 3.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 18.66 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerden 8.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 4

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 5
        • 6
        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Starmer ile görüşecek
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        Alt kata evinden su sızdı... Komşu cinayeti!
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan tutuklandı
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Beşiktaş taraftarından büyük tepki!
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Bayrampaşa'da seçimi AK Parti kazandı
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        Habertürk Anasayfa