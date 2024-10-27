Malatya ve Balıkesir'de deprem oldu! 27 Ekim 2024 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
27 Ekim Pazar günü Türkiye'nin farklı illerinde birçok deprem kaydedildi. Hepsi küçük çaplı depremler olsa da Kandilli ve AFAD tarafından tüm depremler anbean ölçülerek, kayıtlara geçirildi. Peki, en son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte, AFAD ve Kandilli verileriyle 27 Ekim 2024 son depremler listesi...
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Türkiye deprem kuşağında yer alan ülkelerden biri. Bu sebeple, ülkede her an küçük çaplı da olsa birçok deprem meydana geliyor ancak birçoğu hissedilmiyor. Bununla beraber, tüm depremler anlık olarak kaydedilip, raporlanıyor. 27 Ekim'de farklı illerde olmak üzere 35 deprem kayıtlara geçti. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle 27 Ekim 2024 son depremler listesi..
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MALATYA SALLANDI
Malatya Pütürge'de 2.7 büyüklüğünde bir deprem kayıtlara geçti. Saat 05.00'te olan sarsıntı yerin 10 kilometre altında meydana geldi.
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BALIKESİR'DE DEPREM
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde saat 05.08'de, 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 12 kilometre altında ölçüldü.
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